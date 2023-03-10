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НовостиОбщество10 марта 2023 7:27

Ледяные глыбы и сосульки угрожали здоровью жителей домов в Нелидове

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
УК вовремя не убирала наледь с крыш

УК вовремя не убирала наледь с крыш

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нелидовская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО "УК "ЖКО" при содержании многоквартирных домов в зимний период.

Установлено, что УК не чистила крыши от снега и наледи в четырех многоквартирных домах в Нелидове. Ледяные глыбы и сосульки угрожали здоровью жителей.

В отношении гендиректора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновному назначен штраф в 25 000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены. Решение в силу не вступило.