Ледяные глыбы и сосульки угрожали здоровью жителей домов в Нелидове

УК вовремя не убирала наледь с крыш Фото: Артем КИЛЬКИН

Нелидовская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО "УК "ЖКО" при содержании многоквартирных домов в зимний период.

Установлено, что УК не чистила крыши от снега и наледи в четырех многоквартирных домах в Нелидове. Ледяные глыбы и сосульки угрожали здоровью жителей.

В отношении гендиректора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновному назначен штраф в 25 000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены. Решение в силу не вступило.