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НовостиОбщество9 марта 2023 12:45

Руководителя ДРСУ наказали за плохо убранные дороги в районе Тверской области

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратуру не устроило качество уборки дорог

Прокуратуру не устроило качество уборки дорог

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения при содержании автомобильных дорог. Выявлены участки, где сформированные снежные валы превышают предельно допустимую законом норму.

Ответственной за выполнение работ по содержанию дорог в данном районе является филиал Лесное ГУП "Торжокское ДРСУ".

Руководителю предприятия внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.