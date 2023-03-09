Руководителя ДРСУ наказали за плохо убранные дороги в районе Тверской области

Прокуратуру не устроило качество уборки дорог
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения при содержании автомобильных дорог. Выявлены участки, где сформированные снежные валы превышают предельно допустимую законом норму.
Ответственной за выполнение работ по содержанию дорог в данном районе является филиал Лесное ГУП "Торжокское ДРСУ".
Руководителю предприятия внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.