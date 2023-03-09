102 года исполнилось уроженцу Твери - фронтовику Арсению Сухопарову

Во время Великой Отечественной войны Арсений Михайлович был радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта Фото: ПТО

9 марта свой 102-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Арсений Михайлович Сухопаров. Фронтовика-долгожителя поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш жизненный путь восхищает и вдохновляет всех нас. В годы Великой Отечественной войны Вы встали на защиту Родины, громили врага в ходе Сталинградской битвы. В мирное время с полной самоотдачей трудились в родном городе Калинине, поднимали нашу промышленность. Спасибо Вам за годы самоотверженного труда, за пример добросовестного отношения к делу, - обратился к Арсению Михайловичу Игорь Руденя.

Арсений Сухопаров родился в Калинине (то есть в Твери). В довоенные годы работал слесарем и электриком на вагонном заводе. Во время Великой Отечественной войны был радистом в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, координировал переправу через реку во время Сталинградской битвы. Победу встретил в Моравской Остраве в Чехии.

После Великой Отечественной войны Арсений Михайлович работал электриком на трикотажной фабрике и в Сельэлектро. Затем 30 лет трудился на предприятии Химволокно.

Многие годы своей жизни Арсений Михайлович проводил патриотические уроки для детей в школах Твери.

Арсений Михайлович награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Георгия Жукова», «Ветеран труда», орденом Почета.

Фронтовик принимал участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года.