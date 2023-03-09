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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:38

61-летний мужчина погиб при пожаре в Тверской области

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту гибели мужчины, 1962 года рождения, в жилом в деревне Коноплино Молоковского округа.

На место выезжал следователь регионального СКР. С целью установления точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.