61-летний мужчина погиб при пожаре в Тверской области

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту гибели мужчины, 1962 года рождения, в жилом в деревне Коноплино Молоковского округа.

На место выезжал следователь регионального СКР. С целью установления точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.