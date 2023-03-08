Вечером 8 марта снег в Твери может усилиться

Март - месяц зимний! Фото: Виктория ТУШКОВА

В среду 8 марта в Твери, как и прогнозировали синоптики, начался снег. И к вечеру снегопад может серьёзно усилиться. Такой прогноз даёт Гидрометцентр РФ.

По данным метеослужбы, количество осадков стоит ожидать следующее:

8 марта, 18:00 - 1,1 мм;

8 марта, 21:00 - 2,0 мм;

9 марта, 00:00 - 2,5 мм.

9 марта, 03:00 - 0,3 мм.

Напомним, количество осадков в миллиметрах численно равняется массе воды, выпавшей на горизонтальную площадку в 1 квадратный метр.

Под утро 9 марта мокрый снег должен немного стихнуть. В четверг днём небольшие осадки возможны, но серьёзных снегопадов в прогнозе нет.

Вечером 8 марта в Твери около нуля, ночью небольшой минус. В четверг днём -1. На дорогах сохраняется гололедица.