В Тверской области нашли живой 17-летню девушку, пропавшую в феврале

Девушку разыскивали с 26 февраля. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Тверской области нашли 17-летнюю девушку, которую разыскивали с 26 февраля. Как сообщала "КП"-Тверь", девушка ушла из своего дома в деревне Щелье Кувшиновского района и пропала.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области была организована проверка, в ходе которой следователи установили местонахождение девушки.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 7 марта девушку опросили следователи. Подробностей о том, где несовершеннолетняя находилась и почему о ней ничего не было известно, не сообщается.