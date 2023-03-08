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НовостиОбщество8 марта 2023 10:27

В Тверской области нашли живой 17-летню девушку, пропавшую в феврале

С девушкой работают следователи
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Девушку разыскивали с 26 февраля. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Девушку разыскивали с 26 февраля. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Тверской области нашли 17-летнюю девушку, которую разыскивали с 26 февраля. Как сообщала "КП"-Тверь", девушка ушла из своего дома в деревне Щелье Кувшиновского района и пропала.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области была организована проверка, в ходе которой следователи установили местонахождение девушки.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 7 марта девушку опросили следователи. Подробностей о том, где несовершеннолетняя находилась и почему о ней ничего не было известно, не сообщается.