В Кувшиновском районе пропала несовершеннолетняя жительница деревни

Проводится проверка и поиски пропавшей Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Ульяны Кубановой, 2005 года рождения. 26 февраля девушка покинула место своего проживания деревне Щелье и не выходит на связь.

Сотрудники полиции и СК выезжали по месту ее последнего нахождения, опрошены знакомые. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.