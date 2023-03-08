По данным на 8 марта в Тверской области коронавирусом заразились ещё 213 человек

Под наблюдением врачей остаются 1 942 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистика коронавируса в Тверской области на утро 8 марта:

- за сутки заболели ещё 213 человек (с начала пандемии - 186 090 человек);

- госпитализированы 5 человек;

- выздоровели за сутки 300 человек (с начала пандемии - 181 376 человек);

- умерли за сутки 0 человек (с начала пандемии скончались 2772 человека)

- под наблюдением врачей остаются 1 942 человека.

В Твери число заболевших с начала пандемии составило 63 535 человек (за последние сутки в областной столице коронавирусом заболели 77 человек).

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