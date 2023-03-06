В Твери временно не делают прививки от коронавируса: закончились запасы «Спутника», но новая партия уже отгружена

Не менее шести тысяч доз вакцины должны поступить в медучреждения региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери временно не делают прививки от коронавируса. Выяснили это мы случайно: коллега попробовала записаться на ревакцинацию, но ей отказали.

«В регионе нет вакцины, вакцинация приостановлена. Звоните периодически и уточняйте наличие», - сообщил оператор горячей линии 122 областного Минздрава.

Чтобы прояснить ситуацию, «КП»-Тверь» обратилась к главному внештатному эпидемиологу Минздрава Тверской области Александру Раздорскому.

- Вакцинальная кампания, конечно, продолжается. Просто сейчас в Тверской области старые запасы вакцины израсходованы, а новая партия не успела подойти, - объяснил Александр Раздорский. - Однако регион своевременно написал запрос в Министерство здравоохранения РФ, и отгрузка вакцины с федерального склада уже произведена.

По словам Александр Раздорского, уже сегодня (6 марта) в течение дня на областной склад может поступить партия «Спутника» (не менее шести тысяч доз). В ближайшие дни вакцину будут передавать в медучреждения.

- При этом записать на вакцинацию вас всё-таки должны. Запись мы не приостанавливали. Оператор должен предложить вам прийти на прививку, допустим, не завтра, а через несколько дней, подобрав удобное время, - говорит главный региональный эпидемиолог.

Вакцина, поступления которой мы ждём, - всё тот же «Спутник V». Если вы не прививались ни разу, необходимо будет сделать две прививки двумя компонентами вакцины. Если когда-либо вы уже были привиты, для ревакцинации допускается сделать одну прививку (одним компонентом «Спутника»). При этом, по новым правилам, не важно, как давно вы прививались впервые. Главное, чтобы с последней вакцинации прошло не менее шести месяцев.

- Но лицам старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой по-прежнему лучше делать ревакцинацию двумя компонентами для выработки более эффективного иммунитета, - советует Александр Раздорский.