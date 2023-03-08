Губернатор Игорь Руденя поздравил женщин Тверской области с 8 Марта

Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 8 марта поздравил всех женщин региона в Международным женским днём.

Цитируем поздравление главы региона:

"Сегодня мы говорим искренние слова любви и признательности нашим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. Мы восхищаемся красотой и огромной внутренней силой женщин России, вашей способностью создавать домашний уют, всецело отдавать себя воспитанию детей и при этом достигать успехов в самых разных сферах деятельности.

Ваши душевная теплота, чуткость, забота и надёжная поддержка сопровождают нас на протяжении всей жизни – и в минуты радости, и в дни испытаний. Мы знаем, что никто в мире не умеет так же, как вы, быть безгранично предан своим родным, семье, своему делу и стране.

От всего сердца благодарим матерей и жен военнослужащих, защищающих безопасность и суверенитет России. Ваши сыновья и мужья – настоящие герои, достойные сыны Отечества, которыми гордится наш народ.

Желаю вам, дорогие женщины, чтобы все, кого вы любите и кем дорожите, были здоровы! Пусть этот весенний праздник согреет вас вниманием близких людей, подарит счастье и хорошее настроение!"

Напомним, накануне праздника, 7 марта, тверичанкам торжественно вручили госнаграды.