В драмтеатре Твери дамам вручали госнаграды и паспорта

Дамы в партере. Фото: ПТО

7 марта тверской драмтеатр был полон дам. На приём в честь Международного женского дня приехали из самых разных районов области. Был дан праздничный концерт, вручены госнаграды как областные, так и федеральные. Некоторым юным 14-летним тверичанкам повезло, им на сцене вручал паспорта губернатор Игорь Руденя. Награды дамы так же получали из его рук.

Указом Президента Российской Федерации за активную общественную деятельность медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоена глава администрации ЗАТО Озерный (с 1996 года по 2020 год) Валентина Махринская.

Медаль Луки Крымского вручена младшей медсестре Грузинского психоневрологического интерната Торжокского района Валентине Ковалёвой.

Почётное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено инженеру по лесопользованию Осташковского лесничества Зинаиде Ишковой.

Врачу-терапевту Нелидовского психоневрологического интерната Ольге Исаевой присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Многодетной матери Анастасии Соколовой из Кесовогорского муниципального округа, воспитывающей пятерых детей, вручен почётный знак Тверской области «Слава Матери».

В числе тех, кто удостоен наград также представительницы правоохранительных органов, образования, промышленности. После официальной части был дан концерт.

Фотозона в фойе театра. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Награды вручал губернатор. Фото: ПТО

На мероприятие приехали многие тверские политики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА