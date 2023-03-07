В 2023 году в нескольких Домах культуры Тверской области проведут капремонты

В областном правительстве рассмотрели вопрос выделения средств на ремонт ДК. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе запланированы капремонты Домов культуры и музеев, будут приобретены музыкальные инструменты и оборудование для детских школ искусств, закуплены спецавтомобили с модульной сценой. Об этом объявлено на заседании областного правительства, которое 7 марта провел губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году в ДК поселка Бологово Андреапольского округа капитально отремонтируют вход и зрительный зал, в Горицком СДК Кимрского округа и Фировском районном Доме культуры – крыши, в ДК деревни Василево Калязинского района обновят фасад, в Пожинском СДК - кровлю, внутренние помещения и фасад.

Также выделены средства на реконструкцию кровли Максатихинского краеведческого музея.

Кроме того, принято решение о приобретении для Домов культуры Андреапольского и Вышневолоцкого округов специализированного автотранспорта для проведения праздников на селе.

В Детскую школу искусств №2 в Кимрах купят световое и звуковое оборудование, печь для обжига, гончарный круг, в Лихославльскую ДШИ - кресла для концертного зала, ноутбук, проектор, мольберты и треноги, софиты. Для ДШИ Торжка - микшерный пульт, ноутбук, мебель для учебных классов, для Старицкой ДШИ - проектор, натюрмортный стол, мольберты и этюдники, ноутбук, софиты, гончарный круг, мебель для учебных классов. Также для всех четырех детских школ искусств приобретут музыкальные инструменты, обновят нотные педагогические репертуары и учебно-методические пособия.