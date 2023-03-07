За неделю росгвардейцы 283 раза выезжали по сигналу "тревога" в Тверской области

За неделю росгвардейцы 283 раза выезжали по сигналу "тревога" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В период с 27 февраля по 5 марта сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области 283 раза выезжали на охраняемые объекты по сигналу "тревога".

По сообщениям из дежурных частей для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы выезжали 18 раз.

- Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 28 административных правонарушений, задержано два человека по подозрению в совершении преступлений, - сообщили в Управлении Росгвардии по Тверской области.