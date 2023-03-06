Программу переселения граждан из аварийного жилья в Тверской области предстоит реализовать в ускоренном режиме

Во время рабочей встречи в областном правительстве. Фото: ПТО

6 марта в областном правительстве прошла рабочая встреча председателя попечительского совета Фонда развития территорий, председателя общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина и губернатора Игоря Рудени. Обсуждалась программа переселения граждан из аварийного жилья в Тверской области, признанного таковым на 1 января 2017 года.

Сергей Степашин отметил, что реализовать эту программу предстоит в ускоренном режиме, так как Президент России поставил задачу регионам решить вопрос до конца 2023 года.

- Кроме того, необходимо реализовать программу переселения жителей аварийных домов, выявленных после 2017-го, - добавил Сергей Степашин.

- В Тверской области строятся новые дома для переселения граждан из аварийного жилья. Также в городах реализуется практика приобретения квартир на вторичном рынке. Но основной акцент делаем именно на строительстве домов в необходимых объемах, - сказал Игорь Руденя.

Всего в по действующей программе должны переселить более 5 100 человек. На 1 января 2017 года аварийным признано жилье площадью в 88 тыс. кв. метров.

Областное правительство сообщает, что формируется новая программа переселения из жилья, признанного аварийным на 1 января 2022 года. По ней планируется переселить свыше 2 600 человек из почти 43 тыс. кв. метров жилья.

Игорь Руденя и Сергей Степашин 6 марта в Твери также осмотрели три десятиэтажки, построенные для переселения граждан из Морозовского городка по проекту его реновации. Ключи от квартир в этих домах получат 451 семья.