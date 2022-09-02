В Твери построены три многоэтажки для переселения граждан из Морозовского городка

Для переселения жителей Морозовских казарм подготовлены квартиры в новых домах с благоустроенным двором. Фото: ПТО

2 сентября губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки по Твери осмотрел дома, которые построили для переселения жителей из ветхих зданий Морозовского городка в Пролетарском районе.

Три десятиэтажных дома возведены на улице Фрунзе в Заволжском районе. Для подпадающих под переселение жителей Морозовских казарм там подготовлена 451 квартира общей площадью свыше 17 тыс. кв. м. В них переедет около 1200 человек.

Губернатор проверил, как все сделано внутри домов. Фото: ПТО

Квартиры сделаны «под ключ», в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника. Квартиры-студии не будут предлагаться, во всех однокомнатных квартирах кухня располагается в отдельном помещении.

В комнате одной из квартир. Фото: ПТО

На территории возле домов устроены беседки, детская и спортивная площадка, манеж для малышей, выделенная парковка.

После осмотра Игорь Руденя отметил высокое качество жилья, удобные для людей планировки, продуманное благоустройство придомовой территории, современный внешний вид зданий.

Губернатор поручил администрации Твери перенимать подобные решения при строительстве новых жилых домов.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, переселение запланировано с октября 2022 года до апреля 2023-го. Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе города.

Наряду с реставрацией старинных зданий там планируется создать ещё и современную зону деловой активности. В комплексе будут располагаться гостиницы, жилье, офисы, сервисы, объекты образования, здравоохранения и спорта. Будет проведена реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и набережной реки Тьмаки.

Областное правительство сообщает, что в настоящее время составлен реестр объектов Морозовского городка, ведется работа с госкорпорациями «ВЭБ.РФ» и «ДОМ.РФ» по проведению обследования и финансированию проекта.