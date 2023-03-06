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НовостиОбщество6 марта 2023 6:19

В Твери нашли пропавшую девочку

Она опрошена следователем
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Несовершеннолетняя нашлась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетняя нашлась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что пропавшая в столице региона несовершеннолетняя найдена. Она жива.

Девочка 2008 года рождения ушла из дома 3 марта и пропала. Ее близкие забили тревогу. К делу подключился СУ СК РФ4 марта поверку начал Московский межрайонный следственный отдел. Проводились поисковые мероприятия.

Сейчас местонахождение девочки установлено, она опрошена следователем Следственного комитета с целью установления обстоятельств её безвестного отсутствия.

Каких-либо других подробностей не сообщается.