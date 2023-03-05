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НовостиПроисшествия5 марта 2023 9:47

СКР выясняет обстоятельства исчезновения несовершеннолетней в Твери

Организованы поиски 14-летней девочки
Олег ХАДАЕВ
Следователи и полиция разыскивают несовершеннолетнюю девочку пропавшую в Твери. Фото СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи и полиция разыскивают несовершеннолетнюю девочку пропавшую в Твери. Фото СУ СК РФ по Тверской области.

Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится проверка по факту исчезновении 14-летней Марии Александровны Кулебякиной.

По информации опубликованной следователями, 3 марта девочка ушла из дома и дальше её судьба неизвестна.

Следователь СКР и полицейские выезжали на место последнего прибывания девочки. Сейчас в регионе организованы поиски.

Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба звонить в СУ СК России по Тверской области по телефону:8-930-179-00-69, либо 112.