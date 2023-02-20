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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:58

В районной аптеке в Тверской области не хватало лекарств

Прокуратура выявила нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В районной аптеке не хватало лекарств

В районной аптеке не хватало лекарств

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки установлено, что Центральная районная аптека №118 не исполнила требований федерального законодательства в сфере здравоохранения.

В реестре аптечной организации имелись 32 лекарственных препарата, которые фактически отсутствовали и были не доступны для продажи.

Руководителю предприятия внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сведения о всех препаратах внесены в систему мониторинга.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5000 рублей.