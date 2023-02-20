Специалисты «Горветполиклиники» пытаются отловить агрессивного алабая в Твери

Люди жалуются на алабая. Фото: VK/Осторожно, Тверь!/Ирина Силина

Согласно сообщению в соцсети, в Пролетарском районе Твери агрессивный белый алабай растерзал как минимум одну собачку и укусил человека. В ГБУ «Горветполиклиника» «КП»-Тверь» сообщили, что от администрации района им поступила заявка на отлов этого пса.

Мы узнали, что бригада «Горветполиклиника» выезжала на поиски и отлов алабая, но пока поймать его не смогла.

Огромного пса видели на проспекте Корыткова и Мигаловской набережной. А одна женщина даже сфотографировала этого алабая.

Подробности читайте в заметке на сайте "КП"-Тверь" сегодня.