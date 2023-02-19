Следователи СКР Твери выясняют обстоятельства гибели мужчины в Тверце

Обстоятельство гибели мужчины, тело которого найдено на берегу Тверцы, ещё выясняются. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка по факту обнаружения на берегу Тверцы тела мужчины 1981 года рождения. По всем признакам, он утонул.

После опроса очевидцев и проведения необходимых экспертиз, следователи решат, уголовное ли это преступление или несчастный случай.

Об обнаружении тела мужчины «КП»-Тверь» рассказала накануне.