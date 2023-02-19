Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 февраля 2023 14:31

Следователи СКР Твери выясняют обстоятельства гибели мужчины в Тверце

Его тело было найдено накануне на берегу
Олег ХАДАЕВ
Обстоятельство гибели мужчины, тело которого найдено на берегу Тверцы, ещё выясняются.

Обстоятельство гибели мужчины, тело которого найдено на берегу Тверцы, ещё выясняются.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка по факту обнаружения на берегу Тверцы тела мужчины 1981 года рождения. По всем признакам, он утонул.

После опроса очевидцев и проведения необходимых экспертиз, следователи решат, уголовное ли это преступление или несчастный случай.

Об обнаружении тела мужчины «КП»-Тверь» рассказала накануне.