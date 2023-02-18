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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 15:18

В Твери из реки Тверцы вытащили тело мужчины

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Жителей Твери предупредили, что переходить реки по льду сейчас опасно.

Жителей Твери предупредили, что переходить реки по льду сейчас опасно.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

18 февраля в реке Тверца в Твери, в районе дома №13 по набережной, было обнаружен труп. Тело извлекли на берег и передали полиции сотрудники МЧС.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, на данный момент известно, что погиб мужчина средних лет. Его личность устанавливается.

Пока точно неизвестно, пытался ли погибший перейти реку по льду, но накануне жителей города предупредили, что лед на реках неоднороден, и вдобавок появились полыньи.