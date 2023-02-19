Житель Западной Двины, во время пьянки с малознакомым мужчиной, лишился мобильного телефона

Телефон возвращён владельцу. Фото: Олег ХАДАЕВ

Житель Западной Двины - районного центра Тверской области, 39 лет отроду, во время пьянки с малознакомым мужчиной, лишился мобильного телефона стоимостью 7000 рублей. Это он обнаружил утром, когда проспался после обильного возлияния.

Мужчина пошёл в полицию лично, так как позвонить уже не мог.

Полицейские не первый раз сталкиваются с подобными преступлениями, поэтому сработали слаженно.

В итоге, сотрудники правопорядка задержали 25-летнего ранее судимого неработающего местного жителя. Поняв, что попался, жулик сознался в краже и вернул похищенный телефон.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Обвиняемому грозит до пяти лет изоляции от общества.