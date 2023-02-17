Жителей Твери просят не выходить на тонкий лёд

На реках в Твери уже появились полыньи Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери сотрудники спасательного отряда городского Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения проводят рейды по берегам рек в целях предупреждения несчастных случаев.

- Несмотря на минусовые температуры, выход на лед в настоящее время представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Ледяной покров водоемов быстро становится тонким и хрупким. В городе на реках уже наблюдается неоднородность льда, появились полыньи, - предупреждает администрация Твери.

Спасатели напоминают, что вблизи водоемов необходимо строго соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра. В местах, где жители чаще всего переходят через Волгу, размещены информационные аншлаги.