Борисоглебский собор в Тверской области впервые за многие годы открыли для экскурсий

Вид сверху на часть обители с собором. Фото: ПТО

10 февраля - в День памяти преподобного Ефрема Новоторжского, основателя Борисоглебского монастыря в городе Торжке - впервые за многие десятилетия были проведены экскурсии не только по обители, но и внутри ее центра - Борисоглебского собора.

Цикл экскурсий по Новоторжскому Борисоглебскому мужскому монастырю с допуском людей внутрь собора запустил Всероссийский историко-этнографический музей, который расположен в Торжке.

Пресс-служба областного правительства со ссылкой на музей сообщила, что начиная с 11 февраля, экскурсии будут организованы для всех желающих по субботам (в 12:00 и 15:00) и воскресеньям (в 15:00). Обязательна предварительная запись по телефону +7919-061-18-49. Билеты можно приобрести на сайте viemusei.ru.

Сообщается, что внутри Борисоглебского собора сохранились уникальные фрески, написанные художником-сентименталистом Екатерининской эпохи Владимиром Боровиковским.

Напомним, что в монастыре продолжаются реставрационные работы, в том числе в значительной части это касается собора.

Считается, что Борисоглебский монастырь в Торжке один из самых древних в России. Из житийной литературы XVII века следует, что его еще в 1038 году в честь убитых в княжеских раздорах Рюриковичей - Бориса и Глеба - основал удалившийся от мира боярин венгерского происхождения Ефрем. Впоследствии он был признан церковью святым и стал известен в веках как преподобный Ефрем Новоторжский.

Борисоглебский собор, о котором идет речь, был построен при Екатерине II в 1780-х годах на месте разобранного из-за ветхости старого храма. Проект нового собора разработал один из самых ярких представителей Русского Просвещения, архитектор-палладианец Николай Львов. В Тверской области осталось немало придуманных им сооружений.