Реставрацию церкви Борисоглебского монастыря в Тверской области завершат в этом году

Борисоглебский монастырь. Фото: ПТО

В древнем мужском монастыре Торжка уже восстановлены два жилых корпуса - настоятеля и братии. Сейчас проводятся работы по реставрации знаменитой высоченной надвратной колокольни с церковью Спаса.

По информации от областного правительства, завершить эти работы планируются к октябрю 2021 года.

- К сдаче объекта у нас будут выполнены работы по реконструкции здания практически полностью. Не будет ни одного неотремонтированного уголка. Нам осталось провести работы на фасадах и интерьерах, белокаменные работы в местах утраты и положить брусчатку, - рассказал прораб генподрядчика Дмитрий Копылов.

По его словам, самым сложным стало восстановление старинных фресок.

Церковь Спаса с надвратной колокольней была построена в обители в 1811 году. Предположительно, по проекту Николая Львова. Церковь с высокой многоярусной колокольней не перестраивалась и сохранила свой первоначальный облик.

Восстановить обитель всем миром призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в июле 2019 года во время посещения Борисоглебского монастыря. Тогда там на праздничном богослужении присутствовали губернатор Игорь Руденя, представители власти и общественных организаций, тысячи жителей региона.

Борисоглебский монастырь в Торжке был основан преподобным Ефремом Новоторжским примерно в 1038 году. За много веков обитель не раз подвергалась разорению, но каждый раз возрождалась.

Знаменитая колокольня в лесах. Фото: ПТО