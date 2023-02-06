На набережной реки Лазури в Твери полицейские задержали наркосбытчика

Подозреваемого задержали на набережной реки Лазури Фото: Виктория ТУШКОВА

На набережной реки Лазури в Твери сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодого человека, который испугался полицейских. Оказалось, что гражданин на территории РФ находится незаконно, его доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у 21-летнего задержанного полицейские обнаружили и изъяли 21 полимерный свёрток с неизвестным веществом. Мужчина пояснил, что в свёртках находятся наркотики, которые он должен был сбыть в закладки.

По месту жительства фигуранта прошли обыски и были обнаружены пакеты с наркотиками.

По части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.