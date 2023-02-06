Мужчину с наркотиками задержали на железнодорожном вокзале в Вышнем Волочке

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего уроженца Вышнего Волочка. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

Установлено, что обвиняемый бесконтактным способом через "тайник-закладку" приобрел наркотик для личного употребления. С запрещенным препаратом фигуранта задержали на наземном пешеходном переходе на железнодорожном вокзале станции Вышний Волочек.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.