Многодетной семье в Тверской области предоставили земельный участок без коммуникаций

Проверку провела прокуратура
Фото: Ольга Крыльцова
В Ржевскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на нарушение ее жилищных прав.
Установлено, многодетной семье из пяти человек предоставлен земельный участок без коммуникаций в деревне Ковалево. Транспортной инфраструктуры нет.
Прокуратурой в интересах многодетной семьи направлено исковое заявление в суд о возложении на администрацию округа обязанности обеспечить земельный участок объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.