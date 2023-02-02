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НовостиОбщество2 февраля 2023 13:59

Многодетной семье в Тверской области предоставили земельный участок без коммуникаций

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура

Проверку провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

В Ржевскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой на нарушение ее жилищных прав.

Установлено, многодетной семье из пяти человек предоставлен земельный участок без коммуникаций в деревне Ковалево. Транспортной инфраструктуры нет.

Прокуратурой в интересах многодетной семьи направлено исковое заявление в суд о возложении на администрацию округа обязанности обеспечить земельный участок объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.