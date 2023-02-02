Рабочие из Тверской области погибли в результате пожара в Севастополе

При пожаре в строительном модуле на трассе Таврида погибли 8 человек Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

В ночь на 2 февраля произошел крупный пожар в жилом строительном модуле на трассе Таврида, в поселке Сахарная головка Балаклавского района. О возгорании в 2:19 ночи в ГУ МЧС России по городу Севастополю сообщили очевидцы.

На место были направлены силы МЧС России, автоцистерны Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и Черноморского флота.

Силами спасателей пожар был локализован на площади 200 кв. м.

- Полностью пожар ликвидировали в 10 часов 51 минуту. В ходе разбора конструкций были обнаружены тела восьми погибших. Двое граждан получили травмы - отравление угарным газом и ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы в лечебные учреждения города, - сообщили в ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Позже стало известно, что среди погибших есть и жители Тверской области. Об этом рассказали в администрации Севастополя.

- Среди погибших рабочие из Тверской области, Краснодарского края, севастопольцев нет. Мы со своей стороны окажем помощь, которая будет необходима, - отметил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

По факту ЧП прокуратурой Севастополя проводится проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По ч.3 ст. 109 УК РФ возбуждено уголовное дело.