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НовостиЗдоровье29 января 2023 9:50

В Тверской области на утро 29 января за сутки коронавирусом заболели 33 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончался 2771 человек
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В Тверской области вновь замечен рост заболеваемости коронавирусом.

В Тверской области вновь замечен рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 29 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 33 человека - на три больше, чем сутками ранее. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

В последние несколько дней вновь замечен рост заболеваемости.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 180 033 случая заболевания COVID-19.

176 700 заразившихся излечились от инфекции. За последние сутки выздоровели 14 человек.

На сегодняшний день, согласно официальным данным, в регионе заражены коронавирусом 562 гражданина.

2771 человек с начала пандемии скончался в Тверской области от коронавируса. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 447 423, в том числе за последние сутки - 283.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

Графика: ПТО