Под Тверью запланировано построить животноводческий комплекс

Есть планы по созданию комплекса крупного рогатого скота в Калининском районе. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области появятся еще несколько объектов аграрной отрасли. Вопросы выделения земельных участков под них рассмотрены 26 января на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона. Ее провел губернатор Игорь Руденя.

- На заседании принято решение о начале разработки генерального плана Михайловского сельского поселения в Калининском районе для выделения на его территории 37,6 га земель под реализацию инвестпроекта. Планируется построить новый животноводческий комплекс ЗАО «Калининское» - ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота на 500 голов со специализированными местами для заготовки и хранения кормов. Предполагается, что объем привлекаемых инвестиций составит порядка 110 млн рублей, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Также участники комиссии решили внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки Алферовского сельского поселения Калязинского района. Это необходимо, чтобы создать там овоще- и зернохранилища, сушильный и тепличный комплексы. Это еще один инвестпроект.