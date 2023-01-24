Жителя Тверской области оштрафовали за оскорбление руководителя медучреждения

Мужчину оштрафовали за оскорбление соседки Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Селижаровского района обратилась местная жительница - руководитель медицинского учреждения и сообщила, что ее оскорбил 38-летний сосед.

Нарушитель встретил женщину возле дома и стал выражаться в ее адрес нецензурной бранью. Причиной послужил отказ соседки выдать мужчине больничный, и его уволили с работы за прогул.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 4000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.