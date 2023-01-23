В 2022 году мошенники 2674 раза обманули жителей Тверской области

Мошенники обманывали жителей по телефону или в Интернете Фото: Татьяна Коркина

За 2022 год на территории Тверской области зарегистрировано 2674 преступления, совершенных мошенническим путем. Злоумышленники обманывали жителей по телефону или через Интернет.

- В случае поступления телефонного звонка, либо смс-сообщения о списании денежных средств или о блокировке банковской карты - не сообщайте третьим лицам свои банковские реквизиты и персональные данные, незамедлительно обратитесь в отделение вашего банка, - предупреждают в УМВД России по Тверской области.

Если вы стали жертвой мошенников, звоните в полицию по номеру 02 со стационарного телефона или 112 - с мобильного.