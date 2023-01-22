Автомобиль перевернулся на мосту через Тверцу в Твери

ДТП произошло на мосту Петра Богомолова. Фото: vk.com/vktver/Никита Кириллов

Около 21:35 часов 21 января в Твери на мосту через Тверцу перевернулся отечественный автомобиль ВАЗ.

Фото аварии опубликовал очевидец в группе "Тверь ВКонтакте". На каком из мостов произошло ДТП не уточняется, но судя по фото это мост Петра Богомолова (тот, что ведёт за Тверцу от речного вокзала).

Подробности ДТП неизвестны, но в другом паблике, "AUTOMANIA_69", очевидцы сообщают, что удар был очень сильный, у "Жигулей" оторвало редуктор.

Напоминаем, в Твери и по области очень скользко. Гидрометцентр объявил по региону жёлтый уровень опасности в связи с гололедицей.