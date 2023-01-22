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НовостиОбщество22 января 2023 7:08

Жёлтый уровень опасности объявлен в Тверской области из-за гололедицы

После аномальной оттепели температура перешла в устойчивый минус
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В ближайшие дни в Твери будет скользко.

В ближайшие дни в Твери будет скользко.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

О сильной гололедице на дорогах в Тверской области 22 января предупреждают метеорологи. Гидрометцентр РФ объявил в регионе жёлтый уровень опасности в связи с гололедицей (жёлтый означает, что погодные условия несут потенциальную опасность). После аномальной оттепели в регионе подморозило.

По состоянию на 9:30 утра 22 января предупреждение об опасной гололедице должно действовать до часу ночи 23 января. Но оно, вероятнее всего, будет продлено, так как прогноз погоды на ближайшие дни особых перемен не сулит.

По данным гидрометцентра, сегодня, 22 января в Твери температура не поднимется выше -3 градусов. По области до -6. Ближайшей ночью -4...-9. Завтра, в понедельник, максимальная температура -1, по области -1...-6.

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.