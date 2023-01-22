Два большегруза столкнулись на трассе М-10 под Тверью

ДТП произошло на светофоре, когда один из грузовиков остановился на запрещающий сигнал. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Около 9 часов утра 22 января в Калининском районе, на 181-м километре автодороги М-10 "Россия" столкнулись два большегруза. Пострадал водитель одной из фур.

Подробности аварии сообщили в областной Госавтоинспекции. Грузовик марки "FAW", под управлением мужчины 1992 года рождения, остановился на красный свет светофора. В это время сзади в фуру врезался грузовик "Скания". За рулём был мужчина 1962 года рождения.

В ДТП пострадал водитель "Скании".

Напомним, в Тверской области на дорогах сохраняется сильная гололедица. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности.