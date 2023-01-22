Число новых случаев коронавируса в Тверской области продолжает расти

Носите маски и соблюдайте дистанцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области ежедневное число новых случаев коронавируса продолжает расти. По состоянию на 23 января выявлено 23 новых заболевших COVID-19. Напомним, в рост коронавирусная кривая пошла в январе (в конце новогодних праздников число заболевших составляло 4-5 человек в сутки).

По данным регионального оперативного штаба, на 23 января общее число случаев ковида с начала пандемии составило 179 841.

За последние сутки:

0 человек умерли (с начала пандемии скончались от коронавируса 2771 человек);

0 человек госпитализированы;

3 человека выздоровели (с начала пандемии - 176 648 человек).

Под наблюдением врачей остаются 422 человека.

О том, ждать ли нового всплеска болезни в Тверской области, и как можно защитить себя от нового штамма "Кракен", читайте в нашем материале.