Эпидемиолог из Твери рассказал, эффективен ли «Спутник» от «Кракена»

«Кракен» страшнее прививки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый подвид коронавируса «Кракен» вернул интерес к подостывшей ковидной теме. По распространённому мнению, «Кракен» должен стать самым заразным из всех штаммов COVID-19.

Паниковать не будем. Работу над новыми вакцинами против обновлённого вируса начал Центр Гамалеи. Но такая работа требует времени. Что же нам делать сегодня? Протянул ли уже «Кракен» в наш регион свои страшные щупальца? Прививаться ли нам старой вакциной или ждать новой?

Ответы на важные вопросы «КП»-Тверь» дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области, главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Раздорский.

Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОБСТАНОВКА ПОКА СПОКОЙНАЯ

В России уже регистрируется прирост новых случаев «короны». Да и в Тверской области в последние дни число заболевших увеличивается: под конец новогодних праздников регистрировалось по четыре-пять новых случаев в сутки, а по данным на 18 января, их уже тринадцать.

- Небольшое увеличение случаев заболеваемости обусловлено тем, что закончились новогодние праздники, люди вышли на работу, в коллективы, активнее стали обращаться за медицинской помощью. Но конкретно о росте заболеваемости мы сейчас говорить вряд ли можем: отчётливой тенденции не видно, - говорит Александр Раздорский. - Вполне вероятно, что конец января будет отмечен незначительным ростом заболеваемости: пройдёт период инкубации после выхода с каникул и начала более плотных контактов в коллективах.

«СПУТНИК V» ПРОТИВ «КРАКЕНА»

Что до нового варианта вакцины, который разрабатывают для борьбы с «Кракеном», то «Спутник» просто совершенствуют. И, как заверил Александр Раздорский, прежний вариант вакцины остаётся рабочим.

- По заявлению руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга, вакцина «Спутник V» эффективна против циркулирующих в России штаммов, в частности штамма «Омикрон». Новый подвид, получивший имя морского чудовища Кракена, - это подвид того же «Омикрона», то есть это тот же «Омикрон» с несущественными изменениями, которые позволяют ему быстрее распространяться, - объясняет главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава.

Модификацию в вакцину вносят сейчас, чтобы сделать её более эффективной. Однако и прежний «Спутник» в строю, его эффективность составляет более 80%.

ПРИВИВАЕМСЯ ПО СТАРОЙ СХЕМЕ

- Так или иначе, сегодня мы говорим о поддержании иммунности населения. Часть людей у нас переболела, часть привита, кто-то уже неоднократно прошёл ревакцинацию. И это состояние защищённости общества нам надо сохранить. И сделать это можно только продолжая вакцинацию, - расставил акценты доктор. - В прежнем режиме: ревакцинация - раз в полгода, а если было перенесено заболевание, период может быть от полугода до года.

Вакцинироваться «Спутником» врач рекомендует до того момента, пока не будет доступна обновлённая вакцина. Точной информации, когда она появится, у медиков пока нет.

КОГДА «КРАКЕН» ДОБЕРЁТСЯ ДО РЕГИОНА

- Исследования по определению циркулирующих штаммов у нас проводит Роспотребнадзор. Официальной информации о том, что на территории региона зарегистрирован новый подвид коронавируса, нет. И вряд ли в скором времени он будет на нашей территории, учитывая, что активность миграционных и туристических потоков сейчас ниже, - продолжает Александр Раздорский. - Если мы столкнёмся с «Кракеном», то, вероятно, ближе к весне. И состояние коллективного иммунитета должно позволить нам эффективно противостоять его распространению.

Такое пристальное внимание к этому новому подвиду вполне закономерно, объясняет врач. Когда появляется новый штамм, подвид любой болезни, он пристально изучается на предмет скорейшего выявления свойств, влияющих на большую патогенность, большую вирулентность (степень способности инфекции вызывать заболевание или гибель организма), тяжесть течения заболевания и так далее. Но, как видится сегодня, риск каких-либо эпидемических осложнений минимален.

«Куда большую актуальность носит распространение ОРВИ и гриппа», - отметил в завершение беседы Александр Раздорский. Несмотря на отличные показатели по вакцинации населения в этом году, всем следует соблюдать меры профилактики и личной гигиены, уже давно изученные нами.

Будьте здоровы!