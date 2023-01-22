Пено Тверской области празднует День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Остов сгоревшей избы - памятник сожжённым фашистами жителям деревни Ксты Пеновского района. Фото: ПТО

Пеновский район (сейчас - муниципальный округ) 22 января празднует День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной территория района находилась под немецкой оккупацией около полугода. В братских могилах здесь покоятся 1170 советских воинов.

Пеновская земля - место рождения и гибели героической комсомолки и партизанки, Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. В память о ней в Пено был создан музей.

В Пеновском районе находилась и деревня Ксты. В январе 1942 года, отступая, фашисты зверски сожгли деревню вместе со всеми её жителями. В 1985 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс.

С праздником жителей Пеновского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Более 80 лет назад на пеновской земле люди сплотились и встали плечом к плечу против врага. Давая отпор агрессору, ваши деды и прадеды вписали новую страницу в летопись края. Имя партизанки Лизы Чайкиной навсегда вошло в историю нашей страны. Мы гордимся наследниками легендарного поколения победителей, вступившими сегодня в борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции», - цитирует пресс-служба областного правительства поздравление Игоря Рудени.