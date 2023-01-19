Зимняя оттепель в Твери: Люди ломают руки и ноги, а до травмпункта доплывёт не каждый

То ли коньки нужны, то ли водные лыжи... Фото: Виктория ТУШКОВА

Сырое крещенское утро. На градуснике плюс. Сонное состояние горожан, дожидающихся автобуса на улице Софьи Перовской, прерывают крики: чуть поодаль отчаянно матерятся молодые парни. Ребята пытаются обойти лужу, но сделать это можно только по ледяному сугробу, с которого, нелепо махая руками, они в эту самую лужу и съезжают. Наблюдавшая за сей картиной женщина, вздохнув, решает шлёпать по воде.

В такую погоду в городе, не убранном от снега, неприятности подстерегают за каждым поворотом, в который ещё нужно суметь вписаться, не уехав по ледяному катку в закат. «КП»-Тверь» решила проверить, много ли жертв город принёс нынешней капризной зиме. Отправляемся в травмпункты.

Утренняя физзарядка - через лужи да по льду. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК ОБЫЧНО, ПЕРЕЛОМЫ

Первый в списке - травмпункт горбольницы № 1, что на Беляковском. Умела б свистеть - точно присвистнула бы: тут сам чёрт ногу сломит! Чтобы добраться до дверей, нужно преодолеть настоящее бездорожье. Огромнейшие лужи образовались в глубоких ямах, вырытых колёсами машин в толстом, спёкшемся в скользкую твёрдую массу снегу… Какая-то машина подъехала прямо ко входу - забрать вышедшего из больницы дедушку. Иначе никак.

У травмпункта первой больницы. Фото: Виктория ТУШКОВА

У самого входа в отделение тоже стоит вода. Стараясь сильно не замочиться, дотягиваюсь рукой до двери. Шагаю прямо в тамбур - и… От судьбы не уйдёшь: нога тонет в ещё более глубокой луже между первой и второй дверьми медучреждения. Проходите, мы вам очень рады.

Вот такая красота при входе в травмпункт первой горбольницы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Народа в травмпункте нет. Не доплыли?

- Наш травмпункт сегодня не дежурный, в три часа закрываемся. Но с утра были травмированные. Человек десять, - сообщили девушки-медики.

- А какие травмы?

- Как обычно, переломы: руки, ноги.

Попрощавшись, отправляемся в дежурящий сегодня травмпункт шестой горбольницы.

«НЕТ У НАС НИКАКИХ ТРОТУАРОВ!»

Подходы к этой больнице тоже не чищены, по Орджоникидзе сплошной лёд. Слабый свет надежды, отразившись от ярких жилетов дворников, забрезжил на перекрёстке Орджоникидзе и Тамары Ильиной. Несколько работников лопаты и метлы кучковались там. Дай Бог, почистят что-нибудь… На территории медучреждения тоже лёд, снег, скользкая жижа.

Просто так не подобраться... Фото: Виктория ТУШКОВА

В травмпункте на стульчиках дожидаются приёма девять-десять человек.

- Есть кто, от гололёда пострадавший?

- Да, я вот упала. Но не сегодня, - отвечает одна бабушка.

Остальные пациенты скромно опускают глаза. Попробуем прорваться к врачам.

- Мы статистику не ведём, у нас тут другие задачи, - сурово отбрил меня могучий мужчина в медицинском халате.

Видать, работы много…

В травмпункте «шестёрки». Фото: Виктория ТУШКОВА

На выходе из травмпункта встречаю пару: мужчину и его даму с перебинтованной рукой. По лицу женщины вижу: больно... Извинившись, спрашиваю о причинах травмы. Оказалось, женщина упала накануне, в дождливый крещенский сочельник.

- У нас тут, на Волоколамке… Ничего не чищено, везде наледь.

- На тротуаре?

- Нет у нас никаких тротуаров вообще! Одна проезжая часть… Во дворах и везде.

Пожелав собеседнице скорейшего выздоровления, отправляемся в седьмую больницу.

НАРОДНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ

Ну что сказать? Картина и тут стандартная. И на подходах к больнице, и на территории. Разве что щедро посыпан песком высокий автомобильный пандус, по которому нужно подняться, чтобы попасть в приёмный покой. Да, кстати, если вы ещё не сталкивались, сообщаем: указателей, где находится травмпункт, на улице нет. Путь в него лежит через приёмное отделение. Входите в главную дверь, проходите в единственный коридор и идите до конца.

У кабинетов сидят люди, человек шесть. Обстановка, сразу чувствуется, нервная. Вопрос, кто пострадал от гололедицы, привёл людей в гневное оживление: «Да все тут от гололёда! Невозможно!»

Пострадавшие от гололёда ждут помощи в травмпункте седьмой больницы. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Вот бабушка моя. В пятистах метрах отсюда упала, - рассказывает молодой мужчина. - Переходила дорогу по пешеходному переходу, забиралась на тротуар и упала! Это по Петербургскому шоссе, где поворот на улицу Паши Савельевой.

В дверях одного из кабинетов появляется крепкий мужчина. Судя по виду, уже на последнем издыхании, лицо пунцовое. Скачет на одной ноге, морщится. Ни костыля, ни трости при нём нет. Падает прямо на какой-то железный то ли ящик, то ли сейф, стоящий в коридоре.

- Из кабинета в кабинет мотают! То сюда иди, то туда, а там опять обратно отправляют, - нервы у мужчины, дожидающегося помощи, очевидно сдают.

Одобрительно шумят остальные пациенты: «Не могут разобраться сами, кого куда отправлять! То пересменки у них, то ещё что!»

Мужчина травмировался буквально только что:

- У «Металлиста» (ДК. - Ред.). На пешеходной зоне. Там вообще голый лёд.

- Да везде по городу такое! - вторят товарищи по несчастью.

- Я всю зиму ожидала, когда травма будет. И вот дождалась, - подводит итог упавшая на Петербургском шоссе бабушка…

Что ж, пожелаем травмированным поскорее выздоравливать. А остальным - беречь себя и никуда без лишней надобности в капризную погоду не ходить. Коммунальщики за нынешней взбалмошной зимой что-то совсем не поспевают. Выживаем как можем.