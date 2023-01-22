Новобранцы Преображенского полка из Тверской области приняли присягу в Музее Победы

Это была первая присяга полка в 2023 году. Фото: пресс-служба Музея Победы.

21 января в московском Музее Победы состоялся ритуал приведения к Военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Это была первая присяга полка в 2023 году. Её приняли в Зале Славы главного военно-исторического музея страны 130 новобранцев - из Москвы и ЦФО, в том числе - из Тверской области.

«Принимая присягу в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны — Музея Победы, вам выпала большая честь. Командование полка и ваши родители уверены, что свой долг вы выполните честно. Я уверен, что время службы не пройдет даром, закрепит характер, закалит вашу волю и оставит самые теплые воспоминания о службе. Высоко и достойно несите знамя полка, укрепляйте войсковое товарищество, защищайте нашу Родину и гордитесь службой в столице Российской Федерации», — цитирует пресс-служба Музея Победы приветственное слово, которое произнёс новобранцем командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Сергей Николаевич Бессонов.

В завершение мероприятия рота почётного караула и образцовый военный оркестр Преображенского полка представили выступление для гостей. Прозвучали известные всем военно-патриотические композиции: «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие.

СПРАВКА «КП»

154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента Российской Федерации, Председателя правительства Российской Федерации, как на территории страны, так и за рубежом, военных парадов и других мероприятий государственного значения.