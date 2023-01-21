Западнодвинский район отмечает 81-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Западнодвинский район отмечает памятную дату. Фото: ПТО

21 января - День освобождения Западнодвинского района от немецко-фашистских захватчиков. Западнодвинский район находился в оккупации почти пять месяцев. На территории были разрушены и сожжены целые деревни, погибли сотни мирных жителей, более полутора тысяч семей остались без крова.

21 января 1942 года войска Северо-Западного фронта в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции освободили территорию района.

С этим событием жителей Западнодвинского муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя, в поздравительном адресе за подписью главы региона, в частности, говорится: «Январь 1942 года принес долгожданную свободу вашей малой родине. Выступив единым фронтом, жители направляли все силы на борьбу с оккупантами. Наступающие соединения Красной Армии встречали всемерную поддержку и помощь западнодвинцев. Мы гордимся наследниками легендарного поколения победителей, вступившими сегодня в борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции».