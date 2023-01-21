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НовостиОбщество21 января 2023 7:39

Библиотека Горького в Твери закрыта на один день

Горьковка не работает по техническим причинам
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Почитать книги в Горьковке сегодня не получится.

Почитать книги в Горьковке сегодня не получится.

Фото: Евгения ГУСЕВА

21 января библиотека имени Горького в Твери не работает. Сообщение о том, что Горьковка закрыта по техническим причинам размещено в официальной сайте учреждения.

Соответственно, отменены все запланированные ранее мероприятия. В частности, не состоится запланированный на эту дату концерт студентов Московской консерватории.

Завтра библиотека должна возобновить работу в обычном режиме: абонемент здесь работает с 10 до 18 часов ежедневно.