Библиотека Горького в Твери закрыта на один день

Почитать книги в Горьковке сегодня не получится. Фото: Евгения ГУСЕВА

21 января библиотека имени Горького в Твери не работает. Сообщение о том, что Горьковка закрыта по техническим причинам размещено в официальной сайте учреждения.

Соответственно, отменены все запланированные ранее мероприятия. В частности, не состоится запланированный на эту дату концерт студентов Московской консерватории.

Завтра библиотека должна возобновить работу в обычном режиме: абонемент здесь работает с 10 до 18 часов ежедневно.