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НовостиПолитика20 января 2023 11:17

В Тверской области похоронили погибшего в ходе СВО военнослужащего Сергея Баскакова

Герой погиб в боях за Артемовск
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Конаковского района

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Конаковского района

19 января в ДК "Современник" города Конаково простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Баскаковым.

В траурной церемонии приняли участие представители правительства Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково, академии ПВО, районного и областного военкоматов, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие погибшего.

Сергей Николаевич родился 25 ноября 1972 года в Якутии, с 4 по 10 класс учился в школе №6 города Конаково. В 1996 году после окончания школы поступил в Грозненское ПТУ на электросварщика. В 1991 году был призван в армию, в 1993 демобилизовался в звании рядовой. Работал по специальности в Конакове и Москве.

- Военнослужащий погиб 27 октября 2022 года в боях за Артемовск, - сообщает администрация Конаковского района.

Героя с воинскими почестями похоронили на Селиховском кладбище.