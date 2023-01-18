В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Баскаковым

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Баскаковым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Конаково Тверской области 19 января 2023 года состоится прощание с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Баскаковым.

Сергею Николаевичу было 50 лет. Он погиб при исполнении воинского долга.

По информации администрации Конаковского района, траурная церемония начнется в 10:45 в ДК "Современник", на улице Набережной, 25.

Ранее, 13 января, в Конаковском районе состоялись прощание и похороны военнослужащего Алексея Ярославцева. Он погиб 2 декабря 2022 года в боях за город Артемовск. С воинскими почестями героя похоронили на Селиховском кладбище.