Осужденные в Тверской области окунулись в крещенскую купель

В исправительных колониях прошли богослужения в честь праздника Крещения Господня Фото: УФСИН России по Тверской области

Священнослужители Тверской митрополии совершили в учреждениях УФСИН России по Тверской области богослужения в честь праздника Крещения Господня и освятили воду. В некоторых исправительных учреждениях были оборудованы купели для крещенских купаний.

19 января протоиерей Ярослав (Шведов), настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в ИК-6 в Бежецке, провел чин освещения крещенской воды и обратился к осужденным с проповедью.

ИК-10 посетили отец Николай (Дикий), настоятель храма учреждения, с матушкой Феодорой. Отец Николай провёл молебен и чин освящения воды.

- По территории жилой зоны исправительной колонии прошел традиционный крестный ход. На территории храма была возведена купель, в которую могли окунуться осужденные, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Осужденные ИК-1 в Твери в праздник помолились в храме, затем крестным ходом прошли к иордани. Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Михаил (Беляев) освятил воду для питья и купания.