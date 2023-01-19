Аграрии Тверской области начали подготовку к посевной кампании Фото: ПТО

Аграрии Тверской области начали подготовку к посевной кампании. В хозяйствах региона формируется семенной фонд. Основной объем семян заготавливается сельхозпредприятиями самостоятельно либо приобретается в семеноводческих хозяйствах области.

В этом году для весеннего сева тверским аграриям требуется около 16,1 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и кормовых культур. На сегодняшний день в наличии имеется 75,5% от потребности, из которых 65,8 % уже прошли проверку и признаны соответствующими требованиям.

Началась засыпка семян картофеля, рапса, рыжика, горчицы, однолетних трав и кукурузы.

Как отмечают в Минсельхозе региона, в 2023 году семенной фонд отличается высокими показателями качества. На территории региона действуют 14 семеноводческих хозяйств, которые занимаются зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, картофелем и льном.