Одна из крупнейших российских нефтяных компаний будет развивать производства в Тверской области

В областном правительстве подписано перспективное соглашение о сотрудничестве. Фото: ПТО

19 января в региональном правительстве губернатор Игорь Руденя и руководство ПАО «Лукойл» подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили реализацию проектов компании в Тверской области.

- Сегодня мы вышли на новый уровень сотрудничества. Видим, как развивается ваше предприятие в Торжке, начала преображаться Конаковская ГРЭС. В нашей совместной работе сформированы конкретные проекты на будущее, - обратился к руководителям компании Игорь Руденя.

Представители ПАО «Лукойл» поблагодарили областное правительство области за поддержку и подтвердили готовность дальнейшего развития проектов в Верхневолжье.

Напомним, в первое соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и одной из крупнейших отечественных нефтяных компаний было заключено в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

- Соглашение о взаимодействии с ПАО «Лукойл», подписанное сегодня, подразумевает развитие промышленных и других площадок, связанных с созданием новых производств в регионе, - уточнили в пресс-службе областного правительства. - В настоящее время компания «Лукойл» развивает два крупных предприятия Верхневолжья - Конаковскую ГРЭС и производство смазочных материалов в Торжке.

Также предусмотрено участие компании в развитии Конаковской агломерации, реализации проектов в сфере образования для подготовки отраслевых кадров.