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НовостиОбщество18 января 2023 16:35

Специалисты налоговой службы проводят консультации в офисе МФЦ в Твери

Получить помощь можно в офисе на улице Трехсвятской
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В МФЦ посетители могут получить консультации по налоговым вопросам

В МФЦ посетители могут получить консультации по налоговым вопросам

Фото: ПТО

В 2023 году продолжается работа консультационного пункта Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области в филиале МФЦ в Твери. Консультационный пункт работает каждую первую пятницу месяца с 10:00 до 12:00 в офисе на Трехсвятской, д. 6.

Посетители могут задать вопросы по налоговому законодательству, узнать о преимуществах использования сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" (в том числе о возможности с помощью сервиса заполнять и направлять в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ), порядке подачи налоговых деклараций на вычеты по приобретению жилья, лечению и обучению.