В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Ярославцевым

Сообщается, что Алексей Ярославцев поехал участвовать в СВО добровольцем. Ему было 33 года. Фото: VK/Администрация Конаковского района

В Конаковском районе состоялись прощание и похороны Алексея Ярославцева. Он погиб 2 декабря 2022 года в боях за город Артемовск. Об этом сообщила администрация Конаковского района.

- Алексей родился 29 марта 1989 года в городе Конаково, закончил 11 классов Тверской школы. После начала проведения специальной военной операции Алексей одним из первых ушел добровольцем. Был дважды ранен, награжден медалью «За отвагу, - написано о погибшем в паблике муниципалитета в соцсети.

Церемония прощания состоялась 13 января в конаковском ДК «Современник». Похоронили Алексея Ярославцева на Селиховском кладбище.

Траурные мероприятия состоялись с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково, академии ПВО, районного и областного военкоматов, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие военнослужащего.